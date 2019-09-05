حاكم رأس الخيمة: نسعى لتعزيز علاقاتنا مع مختلف الدول

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس شري فيبول القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والمناطق الشمالية والوفد المرافق له.

وناقش سموه مع القنصل جملة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين رأس الخيمة والهند في مختلف المجالات. وأكد سموه «أن رأس الخيمة تسعى دائماً إلى بناء وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول وفي القطاعات كافة، مشيراً إلى حرص الإمارة على توفير بنية تحتية متطورة مدعومة بإطار تشريعي متكامل لتيسير ممارسة الأعمال».