طحنون بن محمد: قيادتنا حريصة على تفقّد أحوال المواطنين

المصدر: العين - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، في قصر غريبة بمدينة العين، عدداً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، وذلك بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مع المواطنين الحديث عن أحوالهم والقضايا التي تهمهم.

وأعرب سموه عن ارتياحه وسعادته بلقائهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على التواصل معهم وتفقّد أحوالهم.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.