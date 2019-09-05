اللجنة القنصلية الإماراتية - الصربية تبحث تعزيز العلاقات

المصدر: بلجراد - وام

استضافت العاصمة الصربية بلجراد أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية الإماراتية - الصربية برئاسة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأتسا يوفانزفيتش مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في جمهورية صربيا.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، إلى جانب مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون القنصلي، التي من شأنها تسهيل إجراءات مواطني البلدين الصديقين.

ونقل المزروعي تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق.

وأشاد المزروعي بالعلاقات الإماراتية - الصربية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «أن دولة الإمارات وصربيا تربطهما علاقات قوية وراسخة».

ومن جانبه قال مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا: «إن الاجتماع يعتبر فرصة مثالية للتعبير عن حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة».