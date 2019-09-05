هزاع بن زايد: حريصون على توفير الحياة الكريمة للمواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مكتب سموه بديوان ولي العهد، أمس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية، والدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتور جمال الكعبي، المدير العام لمكتب أبوظبي التنفيذي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على آخر مستجدات العمل الحكومي، وسبل تطوير وتعزيز الخدمات في حكومة أبوظبي، والارتقاء بها، مشيراً إلى ضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات، والسعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي لطالما حثّ على إيلاء المواطنين الأولوية القصوى في جميع الخطط والاستراتيجيات، بما يحقق الأهداف التنموية، ويحقق لهم أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة.