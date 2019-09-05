نهيان بن مبارك: علاقتنا مع الهند وثيقة

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه نفديب سينج سوري سفير جمهورية الهند بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى الدولة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن للهند علاقات وثيقة وراسخة الجذور مع دولة الإمارات منذ آلاف السنين وأرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ونوه معاليه بجهود السفير الهندي في توثيق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، متمنياً للسفير الهندي كل التوفيق.

كما حضر الحفل الذي أقيم في منزل السفير، معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وجمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية.

وحضر الحفل أيضاً عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال الهنود وأعضاء الجالية الهندية المقيمة بالدولة. وفي كلمة له وصف السفير سنج العلاقات الإماراتية الهندية بالتاريخية وقائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة معرباً عن سعادته بتمثيل بلاده في دولة الإمارات.