مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم مطلع نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن بدء استعداداتها لتنظيم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها الرابعة، والتي ستقام مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إنه قد تم مخاطبة أكثر من 120 دولة للمشاركة في هذه الدورة، متوقعاً أن تشهد هذه الدورة مشاركة كبيرة، وذلك بعد النجاح الكبير والتنظيم الرائع الذي صاحب الدورات الثلاث الماضية، حيث شارك في الدورة الأولى 72 دولة وجالية، بينما شارك في الدورة الثانية أكثر من 76 دولة وجالية، والدورة الثالثة شارك فيها أكثر من 75 متسابقة.

وأضاف: من أهم شروط المشاركة في هذه المسابقة ألا يزيد عمر المرشحة على 25 عاماً، وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، كما قامت الجائزة بفتح باب المشاركة لمرشحة دولة الإمارات في الدورة الرابعة، وتقوم الجائزة بعقد دورة تدريبية للمرشحات اللاتي وقع عليهن الاختيار لإعدادهن للمنافسة في المسابقة.

وذكر أن الفائزة بالمركز الأول ستحصل على 250 ألف درهم، والمركز الثاني 200 ألف درهم، والثالث 150 ألف درهم، والرابع 65 ألف درهم، والخامس 60 ألف درهم، والسادس 55 ألف درهم، والسابع 50 ألف درهم، والثامن 45 ألف درهم، والتاسع 40 ألف درهم، والمركز العاشر 35 ألف درهم، وما دون المركز العاشر الحاصلات على نسبة 80% فما فوق ستحصلن على جائزة قدرها 30 ألف درهم لكل منهن، والحاصلات على درجة 70% إلى 79% ستحصل كل منهن على 25 ألف درهم، والحاصلات على نسبة 69% فأقل ستحصل كل منهن على مبلغ 20 ألف درهم.