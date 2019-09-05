الإمارات تشارك في معرض الدفاع البولندي الـ27

المصدر: كليتسي - وام

شارك وفد رفيع من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بالوزارة، في افتتاح معرض الدفاع البولندي بدورته الـ 27 بمدينة كليتسي، والذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى 6 من سبتمبر الجاري.

وحضر الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية والوفد المرافق، فعاليات افتتاح المعرض الذي يقام تحت رعاية وبحضور الرئيس البولندي أندريه سباستيان دودا، وبمشاركة 63 دولة.

وألقى الرئيس البولندي كلمة ترحيبية بمناسبة افتتاح المعرض الذي يتزامن مع ذكرى مرور 80 عاماً على بداية الحرب العالمية الثانية و75 عاماً على ذكرى تشكيل حلف تحرير وارسو.

والتقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي مارك ليبنسكي وزير الدولة للصناعات الدفاعية البولندية، والفريق راجموند اندرز جزك رئيس أركان القوات المسلحة البولندية بحضور كبار الضباط من الجانبين.

ونقل اللواء البلوشي تحيات القيادة الرشيدة وتحيات معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك بين البلدين.