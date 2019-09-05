43 شاباً وفتاة يلتحقون ببرنامج المسعفين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي - وام

بدأ 43 شاباً وفتاة من أبناء الوطن أول من أمس مسيرتهم الدراسية والتدريبية ضمن «برنامج الإسعاف الوطني» لإعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين، وهو البرنامج التعليمي الذي أسسه الإسعاف الوطني بالتعاون مع جامعة الشارقة لتأهيل كوادر إسعافية وطنية من خلال إكسابهم المعرفة والكفاءة المهنية وإعدادهم للعمل في القطاعات الحيوية بشكل يعزز من خطط حكومة الإمارات في التوطين ومنظومة الخدمات الإسعافية في الدولة.

واستقبل الإسعاف الوطني وجامعة الشارقة الطلبة الذين أنهوا جميع متطلبات القبول بنجاح في حفل أقيم في حرم الجامعة ليلتحقوا بالدفعة الثالثة من البرنامج الذي يمتد على مدار عام أكاديمي كامل ليتم إعدادهم وتأهيلهم من الناحيتين العلمية والعملية، ما يؤهلهم للحصول على دبلوم فني طوارئ إسعاف وفرصة العمل مع الإسعاف الوطني بعد التخرج مباشرة.

نمو متزايد

وشهد البرنامج للعام الثالث على التوالي نمواً متزايداً في أعداد منتسبيه منذ إطلاقه في عام 2017، وذلك بعد نجاح دورتيه الأولى والثانية اللتين أثمرتا عن تخريج 38 من الكفاءات الإسعافية الإماراتية التي انضمت لطواقم الإسعاف الوطني في الميدان، في الوقت الذي استقبلت فيه الدورة السنوية الثالثة 43 طالباً وطالبة من الطلبة الجدد سيبدأون رحلتهم الدراسية في كلية الطب بجامعة الشارقة.