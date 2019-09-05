«واي فاي» مجاناً بمركبات الأجرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها بدأت تنفيذ مبادرة «تك تاكسي» TECH TAXI المعنية بالتحول الإلكتروني في خدمات مركبات الأجرة في دبي، والتي تتضمن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي «واي فاي» مجاناً، إلى جانب خدمات رقمية لمرتادي مركبات الأجرة، والتي تندرج ضمن خطط التطوير الرقمي لقطاع النقل لتفعيل توجهات المدينة الذكية، والتي تمثلت إحداها في الحجز الإلكتروني التي تم إطلاقها رسمياً مؤخراً مع شركة كريم «هلا».

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن المبادرة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للتحول الإلكتروني الذكي في قطاع النقل، استجابة لتوجهات حكومة دبي الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وإنها تأتي في إطار كون إمارة دبي من أهم المدن العصرية، موضحاً أن مبادرة «تك تاكسي» تتضمن توفير «واي فاي» مجاناً في جميع مركبات الأجرة، يمكن للمتعامل من خلال هاتفه الذكي استخدامها عبر شبكة WI-FI UAE، ومن ثم يصبح بإمكان الراكب استخدام الرابط www.taxiconnect.ae لكي يحصل على عدة خدمات رقمية عبر خيارات تم توفيرها في هاتفه، منها التواصل مع السائق بترجمة فورية للغة الراكب إلى اللغة التي يختارها السائق وتظهر أمامه على شاشة العدّاد.

وأضاف أن مبادرة «تك تاكسي» تتضمن أيضاً إطلاع الراكب على مسار رحلته من خلال خريطة يمكنه إرسالها لذويه لمعرفة موقعه، إلى جانب خيار يوضح للراكب أسعار العملات ليتمكن من دفع تعرفة مركبة الأجرة بالقيمة السوقية الحالية للدرهم مقارنة بعملة المتعامل، فضلاً عن توفر مقياس السعادة ومدى رضاه عن الخدمة.