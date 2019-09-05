إطلاق مبادرة نظام النجوم لتصنيف العزب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على هامش معرض يوروتير الشرق الأوسط، مبادرة «نظام النجوم لتصنيف العزب في إمارة أبوظبي»، لرفع قدرات المربين وتشجيعهم على‬ الالتزام بمعايير الأمن الحيوي ورفع كفاءة الإنتاج، لتحسين الممارسات العامة في العزب، وترسيخ مفهوم التميز لدى جميع مربي الثروة الحيوانية، وتحفيز مربي الثروة الحيوانية على تطبيق أفضل الممارسات خلال عملية التربية.

واختتمت أمس فعاليات النسخة الأولى لمعرض يوروتير الشرق الأوسط الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة، وتمكن المعرض من استقطاب 7584 زائراً خلال اليومين الأول والثاني إلى جانب مشاركة أكثر من 120 عارضاً يمثلون نحو 150 شركة من 16 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية التي شاركت كضيف شرف للنسخة الأولى من المعرض.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «فخورون بحجم الإقبال والتفاعل من قبل المشاركين والزوار في فعاليات النسخة الأولى للمعرض على مدار أيامه الثلاثة، مما يؤكد الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع الثروة الحيوانية على مستوى المنطقة، ويبين القدرات الكبيرة والفرص التي تملكها إمارة أبوظبي في هذا القطاع المهم، علاوة عن الحصاد المثالي الذي تمثل في توقيع شراكات وصفقات تجارية مع نخبة من الشركات المتخصصة الدولية والإقليمية والمحلية ترسخ لخطة بعيدة المدى نحو تحقيق التنمية المنشودة في قطاع الثروة الحيوانية».

ووقع سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عدداً من خطابات النوايا بشأن فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي مع عدد من الشركات المحلية.