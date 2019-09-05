«ويتيكس 2019» يوثّق مسيرة الإمارات نحو الطاقة الخضراء

المصدر: دبي - البيان

تحت مظلة «الأسبوع الأخضر» تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتركز فعاليات المعرض هذا العام على تعزيز الوعي المجتمعي حول مفهوم المواطنة البيئية، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعريف المعنيين بحلول الطاقة الخضراء، وفوائدها المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الحفاظ على الصحة، وتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر، وتأمين فرص العمل الجديدة، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من الأسباب المؤدية إلى التغير المناخي، ومواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن الاحتباس الحراري، والحد من الأمطار الحمضية المضرة بجميع أشكال الحياة، وكذلك تراكم النفايات الضارة، وحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وحماية المياه والثروة السمكية من التلوث، والإسهام في تأمين الأمن الغذائي، فضلاً عن زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة تخلصها من الملوثات الكيميائية والغازية.

توجّه عالمي

ويأتي معرض ويتيكس 2019 ليؤكد مواكبة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات للتوجّه العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر.

فحسب التقرير السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» للعام 2018، يوفر قطاع الطاقة النظيفة 11 مليون فرصة عمل مقارنة مع 10.3 ملايين فرصة كانت متاحة في العام 2017 بناءً على المعلومات المتوافرة. ولا تزال فرص التوظيف مركزة في عدد من الدول، مثل الصين والبرازيل وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «انسجاماً مع دورنا المحوري في دفع عجلة الاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعمل على تعزيز الجهود الوطنية في مجال الطاقة الخضراء، من خلال تنظيم معرض ويتيكس 2018، على مساحة تقدر بأكثر من 78,413 متراً مربعاً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة نحو 2,100 عارض من 53 دولة، أكثر من 35,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

وتستحوذ حلول الطاقة الخضراء وتقنياتها على اهتمام واسع من العارضين والزوار خلال أيام المعرض، الأمر الذي يؤكد اضطلاع دبي بدورها الريادي في إبراز أهمية الطاقة الخضراء حول العالم.

وستكون هذه النسخة هي الأضخم على الإطلاق منذ انطلاق المعرض قبل 21 عاماً، إذ ستُنظم تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، بالتزامن مع الدورة الرابعة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، والدورة السادسة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي تشهد مشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتحدثين من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة».

ترويج

وأضاف: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على الترويج لجميع أشكال الطاقة الخضراء باعتبارها البديل النظيف للطاقة التقليدية المستمدة من الوقود الأحفوري المضر بالبيئة، دعماً لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، انطلاقاً من رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وتؤمن الهيئة بأن تبني حلول الطاقة الخضراء المستمدة من مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه وغيرها، عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتجنب الكثير من المخاطر والعواقب المترتبة على سلوكيات البشر المضرة بكوكب الأرض».

وأوضح أنّ تنظيم الدورة الرابعة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة، بالتزامن مع فعاليات معرض ويتيكس 2019، وعلى مساحة تقدر بنحو 14 ألف متر مربع، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في دورته الثالثة في العام الماضي، يؤكد ريادة دولة الإمارات وأخذها بزمام المبادرة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والطاقة الخضراء، وتبني مفاهيم الاستدامة بجوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى المنطقة.

«إمباور» شريك عالمي

ترعى مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 «كشريك عالمي» ؛ وذلك بالتزامن مع رعايتها النسخة الـ21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019».

وتنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 في دورتها الـ6، تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام»، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال يومي 20 و21 أكتوبر المقبل.