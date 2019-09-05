فحص 21 شاحنة في «سلامة مركبتي» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلةً بقسم البيئة والصحة والسلامة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حملة «سلامة مركبتي، أمانٌ لقيادتي»، تم خلالها فحص 21 شاحنة في مركز خدمات الحيل التابع للموارد الطبيعية.

وتم إرشاد السائقين وتوعيتهم بمدة صلاحية الإطارات وتأكيد ضرورة تبديلها حال انتهاء صلاحيتها، بهدف توفير أقصى حد لمتطلبات السلامة لسائقي الشاحنات عند استخدام الطريق، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية نتيجة انفجار الإطارات. وتضمنت الحملة محاضرة توعوية قدّمها الملازم أول أحمد الحنطوبي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، شدّد خلالها على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها.