إشادة دولية بممارسات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد رسمي من دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، الذي انعقد في جنيف، سويسرا خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الماضي، وتضمن جدول أعماله طرح ومناقشة العديد من الوثائق والقرارات ذات الصلة بحماية الأنواع وتنفيذ الاتفاقية، وخلال المؤتمر تمت الإشادة بنموذج دولة الإمارات لما تطبقه من أفضل ممارسات في تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وخاصة عائلة القطط الكبيرة، وذلك من خلال سنّ القوانين والتشريعات المنظمة ووضع العقوبات الرادعة في حيازة هذه الحيوانات الخطرة.

شمل الوفد الرسمي للدولة أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها السلطة الإدارية المنفذة للاتفاقية ومن هيئة البيئة في أبوظبي باعتبارها السلطة العلمية المنفذة للاتفاقية وبمشاركة كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وبلدية الفجيرة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

ودعم وفد الدولة توصية بإدراج اللغة العربية كلغة عمل أساسية في الاتفاقية، وذلك من خلال مشاركة الدولة في مجموعة العمل التي تشكلت من أجل مناقشة إمكانية إدراج اللغة العربية في الاتفاقية. وعلى هامش المؤتمر عقد وفد الدولة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية في مجال حماية وحفظ التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض، كما نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى فعالية خاصة لاستعراض تجربة الدولة في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.