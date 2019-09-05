«الصحة» تسحب 3 تشغيلات دوائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس تعميماً للمنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص في الدولة بشأن سحب تشغيلة واحدة رقم (805927) من دواء (Ofew) كبسولات 150 مليجرام يستخدم لعلاج التليّف الرئوي مجهول السبب، وذلك لوجود آثار للمادة الدوائية على السطح الخارجي للكبسولة الحاملة للتشغيلة.

كما قررت الوزارة سحب تشغيلتين من دواء «أكسلودا إف سي 150 مليجرام» رقمي (B5061B07 وB5090B16)، حيث يستخدم المنتج لعلاج سرطان القولون، وسبب السحب ما جاء على الملصق المطبوع على العبوة بشأن مدة الصلاحية 36 شهراً، والمتوافق عليها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع 24 شهراً.

كما أصدرت الوزارة تعميماً حذّرت فيه من استخدام كبسولات «بالي موجو» وكبسولات «هونج كونج تيانلي»، التي تستخدم كمكملات غذائية وفيتامينات طبيعية، وذلك على خلفية تنويه الإدارة الأسترالية للمستحضرات العلاجية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن التحذير من استخدام هذه المستحضرات بسبب احتواء الأول على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي مادة سيلدنافيل، واحتواء المنتج الثاني على مادة «تادلافيل»، وهي مواد تستخدم في علاج الضعف الجنسي للرجال ولا تصرف إلا بوصفة طبية، حيث يمكن أن تتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير، وأن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكرى أو ارتفاع في نسبة الدهون، وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات، مشيرة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة.