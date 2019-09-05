«خليفة لتطوير المشاريع»: حريصون على دعم الشباب المبتكرين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حرص الصندوق الدائم على أن يكون جزءاً فاعلاً في دعم الشباب المبتكرين، انطلاقاً من دوره الريادي في تبنّي المشاريع والأفكار الوطنية، والتزامه الواضح بدعم المبادرات التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال وتسهم في نشر مبادئ العمل الحر في صفوف الشباب.

وقالت: يؤمن الصندوق منذ تأسيسه حتى اليوم بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد الوطني ودورها المحوري في زيادة الناتج القومي المحلي للدولة.

وقالت الناصري: نبارك للشباب الإماراتي على مبادرة «محطة الشباب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كجزء من المبادرات النوعية التي تطلقها دولة الإمارات متمثلة في قيادتها الحكيمة في سبيل دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من تحقيق النجاح والاستمرارية بما ينعكس إيجاباً على مسيرة الدولة الريادية في تفعيل دور الشباب الإماراتي وتعزيز إسهامه في النمو الاقتصادي.

وأكدت أهمية «محطة الشباب» في مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم المتنوعة، كونهم قادة المستقبل وصنّاع قراره.