شرطة دبي تسلّم عربياً سيارة جائزة النقاط البيضاء

المصدر: دبي - البيان

سلم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، زيد سعيد علي الزبيدي، عربي الجنسية، السيارة التي فاز بها في جائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور.

وقام اللواء الزفين بتوصيل السيارة إلى منزل زيد الزبيدي في منطقة البرشاء، بعد اختياره من بين الفائزين الملتزمين بنظام النقاط البيضاء، بحضور المقدم صلاح عبد الله الحمادي، منسق عام برنامج نظام النقاط البيضاء، وعدد من الضباط.

وبارك اللواء الزفين إلى زيد سعيد علي الزبيدي فوزه بالسيارة، وأثنى على حرصه على الالتزام بقوانين السير والمرور من خلال الحرص على عدم ارتكاب مخالفة مرورية.