«الاتحادية للرقابة النووية» تستطلع آراء الجمهور حول التخلص من النفايات المشعة

المصدر: أبوظبي - وام

دعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أفراد المجتمع لإبداء الرأي والاقتراحات بشأن مسودة اللائحة الإرشادية بعنوان: «التخلص من النفايات المشعة بالقرب من سطح الأرض»، والتي تعمل عليها الهيئة في مجال الوقاية من الإشعاع.

ويوضح الدليل الإرشادي الجديد المتطلبات الرقابية للائحة الهيئة المتعلقة بالنفايات المشعة وتصنيفاتها، إذ يحدد التعليمات الخاصة بالتخلص من النفايات المشعة في المنشآت التي بها نفايات مشعة بالقرب من سطح الأرض، فضلاً عن تحديد الإجراءات الخاصة المطلوب اتباعها أثناء عمل وغلق هذه المنشآت.

وتضطلع الهيئة بوصفها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات بمسؤولية حماية المجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع المحتملة، وتقوم بوضع اللوائح والأدلة الإرشادية التي تحدد متطلبات الأمان والسلامة التي يجب اتباعها من طرف المرخصين.

وانضمت الإمارات في عام 2009 إلى الاتفاقية المشتركة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بأمان الوقود المستهلك وأمان النفايات المشعة.

وتدعو الاتفاقية المشتركة الأطراف المعنية كافة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية المجتمع والبيئة أثناء التعامل مع النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.

وتتوفر مسودة اللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fanr.gov.ae، ويمكن لكل أفراد المجتمع المشاركة بآرائهم وتعليقاتهم من خلال البريد الإلكتروني regulation@fanr.gov.ae خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر 2019، وستأخذ الهيئة كل التعليقات والمقترحات بعين الاعتبار في إعداد النسخة النهائية للائحة.