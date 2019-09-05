المصدر: دبي ـ نورا الأمير

أبرمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، اتفاقية تعاون مشترك مع موقع «دبي بوست» التابع لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بهدف تعزيز المعارف الحكومية ودعم الجهود الرامية لإنتاج وتقديم محتوى إعلامي معرفي عالي الجودة للجمهور، يتناول مواضيع الإدارة الحكومية واستراتيجيات الإدارة وأسس الحوكمة. واتفق الطرفان بموجب الشراكة على إطلاق سلسلة فيديوهات «الإدارة في فكر محمد بن راشد»، كباكورة للمشاريع المشتركة بين الطرفين، والمستلهمة من الوصايا العشر للإدارة الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير الماضي، عبر حسابه في تويتر وفي كتابه «قصّتي»، وسيتم بثها على منصة «دبي بوست» كل يوم أحد، ابتداءً من الأحد المقبل.

وقع الاتفاقية الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وخديجة المرزوقي، رئيس تحرير موقع «دبي بوست»، بحضور البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في المقر الرئيسي للكلية.

وتستعرض سلسلة «الإدارة في فكر محمد بن راشد» الجوانب النظرية والعملية، للوصايا العشر للإدارة الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في يناير الماضي، حيث قام فريقٌ من الهيئة التدريسية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بإجراء دراسة مُعمّقة لتطبيقات كل وصية من الوصايا العشر وتحديد أركانها لتُشكّل كلّ منها نظرية إدارية متكاملة.

وتأتي مشاركة «دبي بوست» بوضع خلاصة الدراسة في 10 حلقات عبر مقاطع فيديو خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل سهل ومختصر، مما يضمن وصول المحتوى لأكبر شريحة من المشاهدين ويُسهل الاستفادة منه. وسيتم بث حلقات السلسلة كل يوم أحد بداية من الـ 8 من سبتمبر الجاري على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لـ«دبي بوست» و«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية».

وبهذه المناسبة قال الدكتور علي سباع المري: «إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سعي الكلية المستمر إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تنسجم مع أهداف الكلية الرامية إلى إعداد قادة المستقبل والارتقاء بالسياسات والإدارة الحكومية في كل إمارات الدولة».

وأضاف: «تمثل اتفاقية التعاون مع «دبي بوست» خطوة عملية لإثراء المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعلوم الإدارة وترسيخ فكر الإدارة المستنير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تمثل توجيهاته وقراراته السديدة مرجعاً متطوراً في الإدارة الحكومية، فسموه يمتلك رؤية حكيمة للتحديات وسبل إيجاد حلول لها من خلال نهج رائد يضع في المقام الأول العمل الميداني والتقدم في تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع بروح الفريق الواحد، فهو قائد لا يرضى بغير المركز الأول بديلاً».

وتابع: «نحن سعداء بالشراكة مع «دبي بوست»، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع التعاون مع كافة شركائنا الإعلاميين من أجل مشاركة المجتمع في مسيرة التنمية من خلال استعراض أفضل النظم في الإدارة الحكومية الحديثة، وتشجيع الأفراد باختلاف أدوارهم ومناصبهم على التعاون في إنجاح مساعي الدولة نحو الارتقاء بكل القطاعات الحيوية، واستشراف مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».

منصات

ومن جانبها، قالت خديجة المرزوقي، رئيس تحرير موقع «دبي بوست»: «هدفنا الأول إثراء المحتوى العربي في الفضاء الرقمي، نحن منصة شبابية تُقدم محتوى مرئياً عالي الجودة، يستهدف الشباب بشكل أساسي ويصل إلى كافة الشرائح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكافة المنصات الرقمية، وتلتقي أهدافنا بالجهود العلمية والبحثية التي تبذلها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فكان من الحتمي أن تلتقي الجهود ويتم إرساء اتفاقية شراكة مع الكلية بما يحقق هذه الأهداف».

وأضافت: «سعداء بهذه الشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إذ نؤمن بالدور الحيوي الذي تلعبه في مجالات البحث العلمي والارتقاء بمناهج التعليم الإدارية وتطوير أساليب الإدارة العملية في مؤسساتنا الوطنية. ونسعى بدورنا إلى الإسهام في تنمية المعارف الإدارية وتبسيطها كي تصل لأكبر شريحة من الجمهور، إيماناً منا بدور الإعلام في نشر ودعم الثقافة الإدارية في المجتمع بشكل يُسهم في صناعة مستقبل واعد يحمل السعادة للناس والأوطان».