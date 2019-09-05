طريفة الزعابي نائباً لمدير المركز الدولي للزراعة الملحية

المصدر: دبي - البيان

عيّن المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» الباحثة الاجتماعية الإماراتية الدكتورة طريفة الزعابي في منصب نائب مدير المركز.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «يسعدني الانضمام إلى منظمة دولية غنية بفريق احترافي متنوع ومنحدر من نحو 25 جنسية مختلفة، وهذا الدور يفتح باب الفرصة أمامي لخدمة أولئك الذين يعيشون في البيئات الهامشية، وسأعمل يداً بيد مع فريق إكبا، لا سيما مع العلماء والإداريين على إيجاد حلول لبعضٍ من أشد القضايا إلحاحاً على مستوى العالم من قبيل تغير المناخ وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي والملوحة».

وتتمتع الدكتورة الزعابي بخبرة 20 عاماً في الميدان التنفيذي والقيادي لدى مؤسسات التعليم العالي، خبرة جاءت بها لتثري المنصب المذكور مع انضمامها رسمياً إلى المركز بتاريخ 25 أغسطس الماضي.