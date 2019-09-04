محمد بن زايد: السعودية والإمارات شراكة الخندق الواحد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة اليوم : أن السعودية والإماراتشراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.

وقال سموه على حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: محمد بن زايد خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة: "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

وأضاف سموه : "حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة... خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".