محمد بن راشد يزور الطالب خليفة الكعبي بمدرسته في كلباء

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالطالب المواطن خليفة الكعبي، مؤكداً سموه أنه فخر لجيله وشجاعته، تعكس قيمنا الأصيلة.

#محمد_بن_راشد: خلال جولتي اليوم في المنطقة الشرقية لمتابعة سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي، حرصت على زيارة الطالب البطل خليفة عبدالله الكعبي ..هو فخر لجيله وشجاعته تعكس قيمنا الأصيلة ونشكر له هذا الموقف في انقاذ زملاءه عندما اشتعلت النيران بحافلتهم المدرسية pic.twitter.com/ZkyHfqK0Yq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٤ سبتمبر ٢٠١٩

وكتب سموه عبر حسابه في إنستغرام "خلال جولتي اليوم في المنطقة الشرقية لمتابعة سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي، حرصت على زيارة الطالب البطل خليفة عبدالله الكعبي ..هو فخر لجيله وشجاعته تعكس قيمنا الأصيلة ونشكر له هذا الموقف في انقاذ زملاءه عندما اشتعلت النيران بحافلتهم المدرسية".