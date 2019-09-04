المعهد الدولي للتسامح يصدر بطاقة عمل للمكفوفين

المصدر: دبي- البيان

أعلن المعهد الدولي للتسامح إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دبي عن إصدار بطاقة عمل خاصة بفئة المكفوفين حملت شعار «التسامح يجمعنا» في بادرة نوعية هدفها التسهيل على أصحاب الهمم وذلك بالتنسيق مع محمد راشد الغفلي تنفيذي رئيسي أصحاب الهمم في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح في دبي أن هذه الخطوة تأتي ترجمة عملية للمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي (مجتمعي... مكانٌ للجميع) الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام المقبل 2020.