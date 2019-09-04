خطة شاملة لوقاية طلبة المدارس من الأمراض بإجراءات احترازية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، لـ «البيان»، أن هيئة الصحة ممثلة بالصحة المدرسية قامت بتنفيذ خطة شاملة لوقاية طلبة المدارس من الأمراض، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عام دراسي صحي لجميع طلبة المدارس بما فيها تهيئة العيادات المدرسية، والتأكد من أنها على أهبة الاستعداد وجاهزة بكافة المعدات اللازمة للتعامل مع مئات الطلبة يومياً.

وأوضحت أن التطعيمات في المدارس يتم إعطاؤها طبقاً لبرنامج التحصين الوطني الموسع، حيث يحرص قسم الصحة المدرسية على تطبيق هذا البرنامج لطلاب وطالبات المدارس الخاصة في إمارة دبي، من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الطاقم الطبي والتمريضي المؤهل بغرض تقدير الحاجة للقاحات من حيث الكم والنوع للمدرسة الواحدة وتحديد الطلبة المستحقين وإعطائهم اللقاحات في المواعيد الموصى بها بحسب الفئة العمرية.

كما يتم المتابعة لتحديد المتخلفين عن التطعيم وتوجيههم لأخذ اللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي بأهمية اللقاحات والمشكلات الناجمة عن عدم الالتزام بها من خلال حملات التوعية المختلفة.

الأمراض المستهدفة

وبيّنت أن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بأخذ اللقاحات وفقاً لبرنامج التحصين الوطني الموسع: شلل الأطفال، والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، كما يتم استكمال اللقاحات لمن فاتهم الحصول عليها قبل سن المدرسة وإعطاء لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وجدري الماء، ويتم توثيق التطعيمات التي أخذها الطالب في نظام حصانة الإلكتروني التابع لهيئة الصحة بدبي وفي دفتر التطعيمات.

وأضافت الدكتورة بدرية أن الخطط السنوية لفريق الصحة المدرسية تشمل أيضاً البرامج المختلفة التي تهدف إلى مكافحة السمنة وتسوس الأسنان ومشاكل العيون وغيرها من الأمراض.

ويقوم الطاقم الطبي المؤهل بإجراء الكشف الوقائي الشامل على طلاب المدارس مع بداية كل عام دراسي، بالإضافة إلى الكشف الدوري خلال السنة الدراسية، وذلك للتأكد والاطمئنان على صحة الطلبة والكشف المبكر عن الحالات المرضية التي تؤثر على تحصيل الطالب الدراسي.

ويتضمن الكشف الطبي فحصاً طبياً شاملاً، بالإضافة إلى بعض الفحوصات الوقائية الخاصة مثل: قياس مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، وفحص الأسنان.

تدريب

وأوضحت أن فريق الصحة المدرسية يقوم بتدريب الطاقم الصحي بالعيادات المدرسية على كيفية التعامل مع الطلبة من أصحاب الهمم ومن المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري والربو وغيرهما ممن قد يكونون بحاجة إلى أخذ الأدوية اللازمة أثناء فترة الدوام المدرسي، وتقديم الدعم بالتخطيط الصحيح لمعالجة هذه الأمراض.

الصحة النفسية

وقالت الدكتورة بدرية الحرمي: إن الصحة المدرسية تركز أيضاً على الاهتمام بالصحة النفسية في بيئة المدرسة، وتسعى إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالمشكلات النفسية والاجتماعية والصحية، والتي يمكن أن تؤثر على التعلم، والأداء الخاص بالطلبة إلى حد كبير. مثل مشكلات التكيف والحضور في المدارس، والتنمر.