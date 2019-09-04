«إسعاف دبي» توزع حقائب وقرطاسية على موظفيها وتؤمّن مواقع المدارس

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي، مبادرة «العودة إلى المدارس» للاحتفال مع الموظفين بهذه المناسبة ووزعت حقائب مدرسية وأدوات قرطاسية ليستفيد منها أبناء الموظفين في إطار سعيها الدائم لتحقيق رؤية دبي 2021 وتوجيهات الحكومة الرشيدة بإسعاد الموظفين وإدخال السرور على أطفالهم.

حضر الفعالية مدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري ومدير إدارة التدريب والتعليم المستمر طالب غلوم طالب والمسؤولون بالمؤسسة ورؤساء الأقسام والشعب وقد دشن المدير التنفيذي الفعالية بصحبة قسم الموارد البشرية وتم توزيع الحقائب والقرطاسية التي استفاد منها شريحة كبيرة من موظفي المؤسسة.

استجابة

ولفت إلى أن المؤسسة وضعت مركباتها وأطقمها الإسعافية في مواقع قريبة من المدارس وتجمعات الطلبة خصوصاً صغار السن ضماناً لسرعة الاستجابة وتحقيقاً لسلامتهم في حال استدعاء خدمات الإسعاف لأي طارئ.

وأشار إلى أن المؤسسة كثفت التغطية الإسعافية خلال الفترة الصباحية لتصبح 111 نقطة إسعافية في إمارة دبي، وتضم هذه الإسعافات فنيين مدربين على التعامل مع كل الحالات المختلفة خصوصاً الإصابات والحالات المرضية الطارئة بحرفية عالية، كما أنهم يتقنون مختلف اللغات العربية والإنجليزية والهندية وغيرها.

وأكد أن مركبات الإسعاف وطواقمها والبالغ عددهم 265 من مختلف التخصصات مستعدون لأي طارئ.