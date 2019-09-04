6 محاور أساسية لمعايير المنشآت الصحية في دبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

اعتمدت هيئة الصحة في دبي الأدلة الإرشادية الموحدة للمنشآت الصحية في الإمارة، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي الرامية إلى وضع دبي في مصاف الريادة في مجال الرعاية الصحية، بتقديم معايير موحدة للمنشآت الصحية ترتكز على تطوير التصاميم والتخطيطات الهندسية لتتوافق مع كافة التصنيفات للمنشآت الصحية والخدمات الصحية المقدمة من قبلها.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي لـ«البيان»، إن اللائحة اشتملت على 6 محاور رئيسة، الأول يتعلق بالإجراءات الإدارية لتراخيص المنشآت الصحية من ناحية استيفاء شروط التسجيل لدى الهيئة، وتحميل التخطيط الهندسي بالنظام ومراجعة التفاصيل من قبل الهيئة، والتفتيش وضمان استيفاء متطلبات الهيئة ولحين اكتمال الطلب والحصول على الموافقة المبدئية، ويتضمن المحور الثاني الاشتراطات الهندسية للمنشآت الصحية والمخطط الهندسي الأساسي، والوحدات التشغيلية الأساسية، والتي تشمل وحدات غرف المرضى الداخلية (التنويم)، والعيادات الخارجية ووحدات الرعاية المركزة، ووحدات التشخيص والإجراءات الطبية، ووحدة الإمداد والدعم.

وأوضح أن المحور الثالث ركز على الوصول للخدمات الصحية ونقل المرضى، حيث شملت المعايير المطلوبة للمساحات، الهندسة البشرية، وتوفير اللافتات وغيرها من العناصر الهندسة الأساسية بالمنشأة الصحية، فيما يدور المحور الرابع حول معايير مكافحة ومنع انتشار العدوى، والشروط والضوابط الأساسية لمنع انتشار العدوى ومنها متطلبات المبنى، وغرف العزل، وتحديد مصادر العدوى وأساسيات التعقيم.

وشمل المحور الخامس الخدمات الهندسية وخدمات البناء وتتضمن الجوانب الميكانيكية والكهربائية والهيدروليكية والغازات الطبية والتصاميم الهندسية المتعلقة بتوفير بيئة عمل مناسبة للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمرضى ووفق أفضل الممارسات الصحية العالمية، والمحور السادس يتعلق بإرشادات دراسة الجدوى والتخطيط وحساب التكاليف وتوفير التحليلات اللازمة لدراسات الجدوى والربح المتوقع، وإرشادات تكلفة رأس المال مع توفر نماذج معدة لهذا الغرض.

مرجعية

وأكد الدكتور مروان الملا أن الهدف من وضع اللوائح هو دعم وتعزيز المناخ الاستثماري الصحي، حيث تعطي المستثمرين المرجعية التي يحتاجونها للتعرف على مجالات الاستثمار الجديدة بالإمارة، حيث تخدم اللائحة الجديدة المستثمرين الصحيين بالإمارة وتضمن وصول البيانات والمعلومات الدقيقة والمطلوبة عن القطاع الصحي وتوفير التحليلات اللازمة ودعم دراسات الجدوى للمشروعات الصحية من حيث التكلفة المالية وجدوى المشروعات الاستثمارية في القطاع واستدامتها، كما يسهم في دعم وتشجيع الاستثمار الداعم لتخصصات السياحة الصحية.

تطوير

وبين أن اللائحة الإرشادية الجديدة تنطبق على المنشآت الجديدة، إضافة إلى التي تعمل على إجراء إصلاحات رئيسية وهيكلية لتطوير خدماتها. وتم وضع الأدلة الإرشادية للمنشآت الصحية على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الصحة بدبي لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الصحي.

معايير

أفاد الدكتور مروان الملا بأن هيئة الصحة عقدت ورشة تدريبية عن اللوائح الإرشادية الجديدة للمنشآت الصحية بإمارة دبي للتعريف بمحاور ومعايير اللائحة الجديدة، حيث تم استعراض محاور الإرشادات الجديدة والتي من أهمها وضع الحد الأدنى من المعايير المقبولة لقيام المنشآت الصحية والالتزام بها، وضرورة استمرارية ثقة المرضى في المنشآت الصحية، وتقديم المعايير الأساسية للموافقة والتراخيص للمنشآت، وتوفير إرشادات واضحة لمصممي التخطيطات الهندسية لمراعاة احتياجات ذوي الهمم في التخطيط الهندسي، ومراعاة صحة وخصوصية المرضى والموظفين.