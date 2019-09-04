تعاون بين «إقامة دبي» وجامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتطويره في مجال حماية الملكية الفكرية والتدريب المشترك والاستشارات القانونية والفنية والإدارية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة التي تسهم في دفع عجلة التقدم، بالإضافة إلى استثمار الموارد البشرية والبرامج التدريبية.

وقع الاتفاقية كل من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.

ونصت الاتفاقية على أن يتم الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية والزيارات الميدانية والتسويق للبرامج الأكاديمية والتدريبية لكلا الطرفين، كما نصت على التعاون في تنظيم دورات وورش عمل تخصصية ، ومؤتمرات تسهم في دفع عجلة التقدم لتحقيق التعاون المنشود بينهما.

وقال اللواء محمد أحمد المري إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، التي تولي العنصر البشري اهتماماً كبيراً، وتحفيزه وتمكينه وفتح المجال أمامه للإبداع والابتكار، ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة.

ومن جانبه قال الدكتور منصور العور: «تكتسب الشراكة الجديدة أهمية بالغة كونها دفعة قوية باتجاه توحيد الجهود المشتركة وتوطيد أطر التعاون المثمر مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في مجالات التدريب والتطوير لدعم مسيرة بناء الإنسان المؤهل لخلق اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية والمعرفة والابتكار».