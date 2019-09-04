الزيودي يستعرض في روسيا نموذج الإمارات الرائد في حماية التنوّع البيولوجي

المصدر: دبي - البيان

يستعرض معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، خلال مشاركته الرسمية في أعمال الدورة الـ 5 من منتدى «الشرق الاقتصادي» الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر على مدار 3 أيام في مدينة فلاديفوستوك في جمهورية روسيا الاتحادية، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاعيها الحكومي والخاص في مجال تطوير منظومات البناء والتشييد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة في القطاعات كافة، كما يستعرض نموذج الإمارات الرائد في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتأهيلها.

ويشمل جدول أعمال مشاركة معالي الدكتور الزيودي في المنتدى عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية خلال اليوم الأول للزيارة مع مسؤولين روس في قطاعات البيئة والتنوع البيولوجي، وفي مقدمتهم ديمتري كوبيكلين وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية روسيا، وعدد من مسؤولي مراكز حماية التنوع البيولوجي وتأهيل وإعادة تأهيل الأنواع النادرة خلال زيارات ميدانية على هامش المشاركة في المنتدى يقوم بها معاليه والوفد المرافق له ضمن جدول اليومين الثاني والثالث للزيارة.

ويشارك معالي الدكتور الزيودي ضمن أعمال اليوم الأول للمنتدى في جلسة نقاشية بعنوان: «الإسكان والمرافق والبنية الحضرية.. استثمارات فعّالة»، والتي سيستعرض خلالها تجربة الدولة في تطوير منظومة البناء والإنشاء بشكل عام، بما يتماشى مع أحدث معايير ومواصفات وآليات تحقيق الاستدامة وصداقة البيئة، ومبادرات القطاعين الحكومي والخاص في تطبيق هذه المعايير والنماذج الموجودة حالياً، مثل مدينة مصدر والمدينة المستدامة والمشاريع التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وضمن أعمال اليوم الثاني من المنتدى يشارك معالي وزير التغير المناخي والبيئة في جلسة نقاشية بعنوان: «البيئة في الشرق الأقصى: الأهداف الحالية والآفاق المستقبلية طويلة الآجل»، ويتناول خلالها بالشرح جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها في حماية التنوع البيولوجي محلياً في المقام الأول وعالمياً، وأهم تجاربها في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وجهود تأهيلها وإعادة تأهيلها.