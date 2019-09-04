«تنفيذي الشارقة» يناقش أداء الموازنة العامة في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

وتناول الاجتماع مناقشة أداء الموازنة العامة وعدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة ويحقق رؤية إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير دائرة المالية المركزية حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الثاني من عام 2019، واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، بنود وتفاصيل الموازنة العامة، مبيناً دراسات المقارنة والمؤشرات المالية المؤثرة في أداء الموازنة العامة ونسب تحقيق الأهداف المالية وفقاً لمختلف القطاعات.

واطلع المجلس على التقرير نصف السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لعام 2019، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2019، والقرارات والتعاميم التي قامت اللجنة بدراستها خلال الـ3 أعوام المنصرمة، إلى جانب الحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي اطلعت عليها اللجنة.

واطلع المجلس على مقترحات دائرة التخطيط والمساحة بشأن تطوير المرافق والبنى التحتية في الإمارة، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوفير أفضل المرافق والبنى التحتية عالية الجودة وتخصيص المواقع المناسبة لتنفيذها في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

توصيات

قدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة عدداً من التوصيات التي من شأنها تحقيق المقترحات التطويرية ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذها.

كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية والقرارات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.‫‬