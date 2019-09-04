تجارب ملهمة حفّزت الملايين

المصدر: دبي - البيان

قدّم توني روبنز، الخبير العالمي في مجال التحفيز وتطوير الذات وتمكينها وصقل المهارات، إلى جانب كلٍّ من برينس EA المتحدث المعروف عالمياً، ونيك فيوتش المتحدث التحفيزي المعروف، والمغنية أليشا كيز، صاحبة المؤلفات من الأكثر مبيعاً والداعمة للعديد من القضايا الإنسانية الدورة التحفيزية الأكبر من نوعها، والتي تضمن تجارب ملهمة حفزت الملايين حول العالم.

ودرّبت الدورة المكثّفة المشاركين من مختلف أنحاء العالم على مراحل متدرجة لاستكشاف طاقاتهم وتفعيلها على أرض الواقع، لتحويل القدرات الكامنة إلى إبداعات تتخطى الحواجز، وإنجازات تتجاوز العقبات.

عرضت المغنية أليشا كيز الحاصلة على 15 جائزة غرامي، قصتها مع العديد من القضايا والأعمال الاجتماعية التي بادرت إلى دعمها في مختلف أنحاء العالم، والتي ألهمتها لتكون رائدة أعمال ملتزمة بقضايا إنسانية عدة، كما قدم توني روبنز تجاربه الشخصية والعملية في قطاعات الأعمال والإبداع والابتكار وريادة الأعمال والعمل الاجتماعي والإنساني أمام المشاركين في الفعالية التحفيزية التي عرض فيها مقتطفات من نتاج المحتوى الرقمي الخاص به عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل وفعاليات تطوير الذات.

وعرض برينس EA المتحدث المعروف عالمياً والذي يتابعه أكثر من مليار شخص على صفحات التواصل الاجتماعي، محتوى إبداعياً محفزاً عن أهمية صقل المهارات الشخصية طريقاً لتحقيق الأهداف والنجاحات المنشودة.

بدوره قدّم الكاتب نيك فيوتش، الذي وُلد بلا أطراف، تجربته الملهمة التي حفزت الملايين حول العالم من واقع مؤلفاتها الأكثر مبيعاً وضمن جولاته على 64 دولة.

إعداد القادة

ويقدم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الذي دعم فعالية «تحقيق المستحيل» الأكبر من نوعها في المجال القيادي، مجموعة متكاملة من البرامج والأنشطة الهادفة لتأهيل قيادات ناجحة وملهمة تمكّن مَن حولها على كافة المستويات، وتمتلك الذكاء والمرونة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب والتكيف مع مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص تنعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمعات والأوطان.