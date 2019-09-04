تقليص مدة استرداد أرصدة بطاقات «نول» لـ8 أيام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مجموعة من التحسينات على خدمة استرداد أرصدة بطاقات نول من منطلق حرصها على إسعاد الجمهور من مستخدمي بطاقة نول في وسائل النقل الجماعي والاستخدامات الأخرى للبطاقة، حيث شملت التحسينات تفعيل خدمة الاسترداد الفورية عبر محطات القطارات للبطاقات المفعلة بشكل فوري ونقداً، واستحداث قنوات جديدة للتقديم على خدمة استرداد أرصدة البطاقات المعيبة والتالفة عبر القنوات الذكية، إضافة إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاعتماد طلب الاسترداد الخاص بأرصدة البطاقات المعيبة والتالفة لتصبح 8 أيام بدلاً من 14 يوماً.

وقال محمد الخياط، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «إنّ الهيئة تسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة إلى الجمهور، ومنها تخفيض المدة الزمنية لاستردادهم أرصدة بطاقات وتذاكر نول من خلال أتمتة هذه العملية»، موضحاً أنه بإمكان حملة بطاقات وتذاكر نول المفعلة استرداد ما فيها من أرصدة بشكل فوري عن طريق مكاتب التذاكر المنتشرة في محطات مترو دبي، وأما بالنسبة للمتعاملين من أصحاب البطاقات المعيبة والتالفة والراغبين في استرجاعها عن طريق القنوات الأخرى مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات «RTA Dubai»، أو أجهزة الخدمة الذاتية «الأكشاك»، فيستغرق الأمر 8 أيام عوضاً عن 14 يوماً، موضحاً في سياق متصل أنه في إطار السعي المستمر لتحسين هذه الخدمة، تعمل الهيئة على زيادة تقليص المدة الزمنية مع مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساهمات الهيئة الفعّالة في جعل إمارة دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم.