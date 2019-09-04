20 ثانية للرد على الاستفسارات في مركز اتصال مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز الاتصال وإسعاد المتعاملين في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في العام الماضي 22 ألف مكالمة، وخلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري 27 ألف مكالمة تنوعت ما بين الرد عليها ضمن الوقت المحدد وهو 20 ثانية، وسرعة الاستجابة مقابل المدة المخطط لها وهي 90% وفق معايير مراكز الاتصال لحكومة دبي، حيث بلغت عدد المكالمات التي تم الرد عليها في الوقت المحدد في العام الماضي 21 ألف مكالمة، وبلغت سرعة الاستجابة 91%.

وفي عام 2019 بلغت عدد المكالمات التي تم الرد عليها في الوقت المحدد 25 ألف مكالمة، وبلغت سرعة الاستجابة 92%، في حين وصلت نسبة عدد المكالمات الواردة حول مراجعة الطلبات حوالي 40% في عام 2018، وفي العام الحالي بلغت 13% من خلال استخدام القنوات الذكية للمؤسسة.

وبلغت نسبة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالخدمات الإسكانية التي تتضمن خدمات «المنح والقروض» حوالي 26% في عام 2018، وفي عام 2019 34%.

وأشارت المؤسسة بأن عدد موافقات المنح الإسكانية خلال الربع الأول والثاني لعام 2019 بلغت حوالي 1269 موافقة، توزعت ما بين 551 منحة أرض، و295 منحة مسكن جاهز، و203 منح صيانة أو إضافة أو إحلال، و75 منحة مساعدة مالية، و105 منح شقة سكنية، و40 منحة للإيجار الميسر. وبلغ إجمالي عدد موافقات القروض 417 موافقة.

وفي هذا الإطار قالت نورة محمد الرميثي مدير أول إدارة إسعاد المتعاملين بالمؤسسة: «إن إسعاد المتعاملين يشكل الهدف الأسمى الذي تسعى من أجله المؤسسة، وتعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تركز على الأهمية القصوى لإسعاد المتعاملين في جميع الخدمات والمبادرات التي نطلقها».

وأضافت: «أن المؤسسة تقوم بشكل مستمر بإشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات وتعتبرها من أهم أولوياتها».