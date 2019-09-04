عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع وزيري خارجية السويد وليبيريا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مارجوت فالستورم وزيرة خارجية السويد.

جرى خلال اللقاء -الذي عقد بديوان عام الوزارة بأبوظبي- بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في اليمن.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزيرة خارجية السويد، وأكد حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع السويد، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

مكانة رائدة

من جانبها أكدت مارجوت فالستورم حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيدةً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

القضايا الدولية

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مليتون جبهزوهنجار، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري.

جرى خلال اللقاء -الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري، مؤكداً حرص دولة الإمارات على إقامة علاقات متميزة مع ليبيريا وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

رؤية

من جانبه أكد مليتون جبهزوهنجار حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وفي نهاية اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومليتون جبهزوهنجار، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري، على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.