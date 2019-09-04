منتدى لطلبة الجامعات يعزز مشاركة الشباب في الانتخابات

المصدر: العين - داوود محمد

انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة الثامنة من منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، الذي تنظمه اللجنة الوطنية للانتخابات، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع جامعة الإمارات ويُعد منصة مهمة للتواصل مع الشباب وتعزيز ثقافتهم السياسية، وتفعيل مشاركتهم في الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

قوة فاعلة

وأكد طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات أن الشباب هم القوة الحقيقية للوصول إلى المستقبل، وهم الطاقة التي تتحقق فيها الآمال وتتحول من خلالها الطموحات إلى حقائق ترقى بها المجتمعات.

وأضاف أن أهمية المنتدى تأتي لأنه يخاطب شريحة الشباب الذين يشكلون اليوم 60% من أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبذلك فإنه وبكل تأكيد سيكون صوت الشباب هو الأساس لتحقيق النجاح، وهو الأساس في اختيار الأعضاء القادمين للمجلس الوطني الاتحادي.

تنمية سياسية

وأشار إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مسيرة التنمية السياسية، وتمكين المواطن من المساهمة في صناعة القرار، واختيار ممثلين عنه في المجلس الوطني الاتحادي، وتضاعفت أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية من نحو سبعة آلاف عضو في الدورة الأولى عام 2006، إلى أكثر من 337 ألفاً لهذه الدورة، وهو دليل واضح على التميز في العمل البرلماني لدولة الإمارات، والذي ينطلق من رؤية واضحة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة التي تحرص على مواصلة مسيرة النجاحات مع الحفاظ على المكتسبات والإنجازات».

وأوضح أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، هي تأكيد جديد على رسوخ نهج الشورى، وتأصيل ثقافة المشاركة السياسية في النسيج الوطني لمجتمع الإمارات، لأنها تعزز الوعي بأهمية المشاركة السياسية كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، ولتكون دولة الإمارات في تقدم مستمر، كما تريد لها قيادتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن القرار التاريخي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، محطة ملهمة في مسيرة التمكين السياسي وتعزيز التنمية السياسية في الدولة، حيث إن هذه الخطوة هي استكمال للعديد من المحطات الريادية.

منصة تفاعلية

من جهته أكد الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات، أهمية انعقاد منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات في دورته الثامنة في جامعة الإمارات، لإسهامه في تطوير الفكر المنير والباحث عن الحقيقة وباعتباره منصة تفاعلية تعزز المفاهيم السياسية لدى الشباب الذي يشغلون حيزاً كبيراً في قوائم الهيئات الانتخابية عبر تطوير استراتيجيات الوعي السياسي لطلبة الجامعات الشباب ولما لها من دور كبير في تعزيز الانتماء للوطن.

جلسات نقاشية

وتضمن المنتدى جلستين، ركزت الأولى على موضوع الشباب وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتحدث فيها حول إدارة الانتخابات البرلمانية، طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، فيما تناول موضوع دور الطلاب في الانتخابات الدكتورة سعاد العريمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمارات، وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن رئيس قسم الحكومة والمجتمع في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «المرأة وتمكين المجلس الوطني الاتحادي» كل من الدكتور سعيد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات حول موضوع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، وتمثيل المرأة مناصفة في المجلس الوطني الاتحادي.

حملة

تحدثت أحلام سعيد اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، عن حملة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، 50:50 في دعم التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، في حين أدار الجلسة الدكتور عبد الله سليمان، مدير إدارة التنمية السياسية في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.