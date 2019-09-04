«حقيبتي» تستهدف 2500 طالب من أبناء الأسر المتعففة

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة «حقيبتي» التي تأتي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - فرع دبي، وعدد من أفراد المجتمع في الدولة، والمتطوعين وموظفي الوزارة وأسرهم، حيث تستهدف طلاب وطالبات المدارس من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في مختلف إمارات ومناطق الدولة، من خلال توزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها، وتأتي تعزيزاً لروح العطاء والمسؤولية المجتمعية من المؤسسات والأفراد في مجتمع دولة الإمارات.وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة «حقيبتي» ما يزيد على 2500 طالب وطالبة، وذلك بعد أن تم حصر قائمة المستفيدين من المبادرة من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، حيث تم توزيع الحقائب المدرسية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة تنمية المجتمع والبالغ عددها 10 مراكز في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

وتأتي مبادرة حقيبتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات على العطاء والتطوع بمختلف أنواعه وأشكاله، للنهوض بمجتمع دولة الإمارات والمساهمة في تمكين الأفراد من أداء دورهم التنموي المستدام. وثمّنت وزارة تنمية المجتمع تفاعل الهلال الأحمر الإماراتي فرع دبي وأفراد المجتمع والمتطوعين وموظفي الوزارة وأسرهم، في دعم التبرع بالحقائب المدرسية ومستلزماتها.