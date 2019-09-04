بحث التعاون القضائي بين الإمارات والمغرب

المصدر: أبوظبي - وام

بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة - بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي - ومحمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أوجه التعاون في النظام القضائي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة وتعزيز العلاقات في مجال أعمال النيابة العامة.

حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار الدكتور أحمد راشد الظنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون الدولي، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.

وتسلّم النائب العام من السفير المغربي دعوة موجهة له من نظيره المستشار محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في المملكة المغربية، لحضور المؤتمر الثاني حول العدالة تحت شعار «العدالة والاستثمار- الرهانات والتحديات».