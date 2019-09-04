سلامة الكتبي أول محكم إماراتية لجائزة العلم الأخضر الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت بلدية مدينة أبوظبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها المحلية والدولية تمثل في اعتماد المهندسة سلامة سعيد الكتبي كأول محكم إماراتية في جائزة العلم الأخضر بعد اجتيازها الدورة التدريبية التي عقدت في لندن بكل نجاح وكفاءة واستحقاق.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن إطار إبراز جهود دائرة التخطيط العمراني والبلديات على مستوى الوفاء بتطلعات القيادة العليا لإمارة أبوظبي نحو استخدام أفضل الممارسات العالمية لتقديم الخدمات البلدية بصورة متميزة وفعالة، واستكمالاً لما تحقق في جائزة العلم الأخضر الدولية.

ومن جانبه أشار قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن بلدية مدينة أبوظبي حرصت على تأهيل أحد موظفيها المتميزين كمحكم معتمد من قبل الجهة المنظمة لجائزة العلم الأخضر ليتم الاستعانة به لتقييم الحدائق على الصعيد المحلي والدولي وليكون عضواً فعالاً في هذه اللجنة الدولية الرفيعة المستوى.

وتعتبر جائزة العلم الأخضر جائزة دولية تستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق، وفقاً لمعايير تأخذ في الحسبان متطلبات تقديم خدمة بجودة عالية إلى أفراد المجتمع والمواءمة مع جهود حماية البيئة الخضراء وإدارتها.