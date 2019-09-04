9/3 يوم محفور في ذاكرة هزاع المنصوري

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر يوم 3- 9 - 2018 يوماً استثنائياً في حياة الشباب الإماراتي ويؤرخ لحدث عظيم في تاريخ دولتنا الفتية لأن فيه أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن اختيار أول رائد فضاء إماراتي من أجل صنع مستقبل وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها الرائدة في مجال الفضاء.

ففي هذا الفيديو يروي الإعلامي سلطان البادي أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أرسل له هدية عبارة عن شعار "طموح زايد" موقع بتاريخ 3-9 .

فسأله عن سر هذا التاريخ فأجابه أنه في هذا اليوم من العام الماضي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اختيار أول رائد فضاء إماراتي فهو تاريخ محفور في ذاكرة هزاع المنصوري والشباب الإماراتي عامة.

وقد اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، شعار أول مَهمة فضاء إماراتية عربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل تحت مسمى "طموح زايد".

ويعكس شعار طموح زايد إبداع وقدرات الشباب الإماراتي، ومساهمتهم في صنع مستقبل وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها الرائدة في مجال الفضاء.

ويأتي برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2017، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة