طرق دبي تُقلِّص مدة استرداد أرصدة بطاقات وتذاكر نول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مجموعة من التحسينات على خدمة استرداد أرصدة بطاقات نول من منطلق حرصها على إسعاد الجمهور من مستخدمي بطاقة نول في وسائل النقل الجماعي والاستخدامات الأخرى للبطاقة، حيث شملت التحسينات على تفعيل خدمة الاسترداد الفورية عبر محطات القطارات للبطاقات المفعلة بشكل فوري ونقداً، واستحداث قنوات جديدة للتقديم على خدمة استرداد أرصدة البطاقات المعيبة والتالفة عبر القنوات الذكية، إضافة إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاعتماد طلب الاسترداد الخاص بأرصدة البطاقات المعيبة والتالفة لتصبح (8) أيام بدلاً من (14) يوماً.

وقال محمد الخياّط، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إنّ الهيئة تسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة إلى الجمهور، ومنها تخفيض المدة الزمنية لاستردادهم أرصدة بطاقات وتذاكر نول من خلال أتمتة هذه العملية، موضحاً أنه بإمكان حَمَلَة بطاقات وتذاكر نول المفعلة استرداد ما فيها من أرصدة بشكل فوري عن طريق مكاتب التذاكر المنتشرة في محطات مترو دبي، أما بالنسبة للمتعاملين من أصحاب البطاقات المعيبة والتالفة والراغبين في استرجاعها عن طريق القنوات الأخرى مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai) ، أو أجهزة الخدمة الذاتية (الأكشاك)، يستغرق الأمر (8) أيام بدلاً من (14) يوماً، موضحاً في سياق متصل أنه في إطار السعي المستمر لتحسين هذه الخدمة، تعمل الهيئة على زيادة تقليص المدة الزمنية مع مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن هذه المبادرة إلى تأتي ضمن مساهمات الهيئة الفعّالة في جعل إمارة دبي تكون المدينة الأسعد والأذكى في العالم وفقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب المتقدمة لتحقيق هذا الهدف، وأنها تجمع بين التميز والابتكار اللذين يعتبران عنصرين أساسيين لتحقيق رؤية المدينة الذكية".

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد بدأت بتوسيع استخدامات بطاقة نول لتشمل تسديد تعرفة النقل في وسائل النقل الجماعي، ومواقف المركبات، ورسوم دخول الحدائق ومتحف الاتحاد، ودفع قيمة المشتريات في متاجر مختارة وتكلفة الوقود في محطات إيبكو وإينوك، إلى جانب استخدام البطاقة لدفع رسوم الهيئة في جميع مراكز إسعاد المتعاملين.