مستشفى توام يجهز أول مركز في الإمارات لجراحة الفتق بالمنظار

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت إدارة مستشفى توام في مدينة العين، الانتهاء من تجهيز أول مركز من نوعه في الدولة لإجراء جراحات الفتق بكافة أنواعها البسيطة والمعقدة بالمنظار، أو بواسطة العمليات الجراحية المشتركة لترميم جدار البطن المتقدم، الذي يصاحب أحياناً عمليات التجميل. وقد أجريت خلال الأشهر الماضية 200 عملية جراحة لعلاج حالات الفتق بالمنظار كُللت جميعها بالنجاح التام.

واكد الدكتور سلطان الكرم، المدير الطبي لمستشفى توام، انه يتوقع البدء في تشغيل المركز وبشكل كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيكون ملحقاً بعيادات جراحة الجهاز الهضمي الواقعة في مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.



وأوضح أن افتتاح هذا المركز العلاجي المتقدم، يأتي كإضافة جديدة متميزة لإنجازات مستشفى توام في مختلف التخصصات، نظراً لخصوصية جراحات الفتق التي ما زالت تجرى وحتى الآن في غالبيتها بالجراحة التقليدية، حيث يحتاج إجراؤها بالمنظار إلى خبرات ومهارات خاصة.



من جهته أشار الدكتور شادي سميح البحري، استشاري الجراحة العامة، المشرف على المركز، إلى أن اصابات الفتاق تحدث نتيجة حدوث ضعف في جدار البطن في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ولدى الحوامل، والأشخاص الذين يعانون السعال المزمن، أو نتيجة عمليات جراحية سابقة.

وأضاف أن مسببات الفتاق تؤدي جميعها إلى زيادة الضغط على جدار البطن، وبروز جزء من الأمعاء، ما يؤدي بدوره إلى حدوث انسداد في الأمعاء، ما يستدعي التعجيل بالتدخل الجراحي خاصة في حالات الإصابة المركبة والصعبة، حتى لا يؤدي التأخير إلى حدوث اختناق وخسارة المريض جزء من الأمعاء.

وأوضح أن الفريق الجراحي المختص بالمستشفى، أجرى خلال الأشهر الأخيرة نحو 200 جراحة لعلاج حالات الفتق بالمنظار، كُللت جميعها بالنجاح التام، لافتاً إلى أن أكثرية العمليات التي ستجرى بالمركز ستكون ضمن الجراحات النهارية التي تمكن المريض من العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

واضاف أن جراحات الفتاق وغيرها من العمليات الجراحية التي تُجرى بالمستشفى تتم وفقاً لأرقى المعايير الصحية الدولية المعتمدة، من ناحية الأجهزة والمستلزمات الطبية الأخرى، كالشبك الجراحي الحديث لمنع الالتصاقات والحيلولة دون رجوع الفتاق، مؤكداً أهمية تجهيز وإطلاق هذا المركز الجديد ليشكل دعامة لمركز جراحات علاج السمنة بالمستشفى، في ظل وجود فريق جراحي متعدد الاختصاصات لتهيئة المريض وتأهليه قبل وبعد الجراحة لمواجهة التغيرات التي ستطرأ على أنماطه الغذائية والحياتية.

من جانبه أشار الدكتور سليمان شنتور استشاري الجراحة العامة في مستشفى توام، إلى أن المستشفى أجرى في الآونة الأخيرة العديد من جراحات الفتاق وأورام جدار البطن المعقدة باستخدام تقنيات الترميم بالشبكات البيولوجية، وغيرها من العمليات التي كانت تجرى حصرياً في الخارج، مشيراً إلى أن مركز جراحات الفتاق سيكون في المستقبل القريب مركزاً لتسجيل حالات الفتق ونشر نتائج البحوث والأوراق العلمية ذات الصلة عالمياً.