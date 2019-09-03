محمد بن راشد يوجه بلجنة عليا برئاسة مكتوم بن محمد

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر، رامي سميح

باشرت دبي، أمس، ضبط السوق العقارية، بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك وكبرى شركات التطوير العقاري.

وتهدف اللجنة، التي تأتي ترجمة عملية وفورية لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في بداية الموسم الجديد، إلى تخطيط القطاع العقاري، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، ودراسة احتياجات السوق العقاري بشكل شامل، والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن اللجنة ستعمل على ترسيخ جاذبية القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كل القطاعات الحيوية الأخرى.

ومع بدء التأثير الإيجابي لرسالة الموسم الجديد في مفاصل الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الأعمال، لقي تشكيل اللجنة اهتماماً وتفاعلاً من كبار المطورين العقاريين الذين قدّموا عبر «البيان» ستة تصورات لتحقيق توازن السوق، كما انعكس تأثير قرار تشكيل اللجنة على سوق الأسهم الذي حقق قفزة عالية بتجاوز القيمة السوقية للأسهم 900 مليار درهم، لتربح 19 مليار درهم.

وسجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 4.7%، هو الأعلى منذ 2016، الذي تلقّى دعماً إضافياً من قرار بنك الإمارات دبي الوطني بزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 20%، ترتفع مستقبلاً إلى 40%، منسجماً في ذلك مع رسالة الموسم الجديد بتعزيز تنافسية كل القطاعات، وليسجل سهم البنك ارتفاعاً بالحد الأعلى في أعلى سعر من 12 عاماً.