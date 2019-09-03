رائدا الفضاء الإماراتيان يتوجان فترة تدريبهما في موسكو بنجاح

المصدر: دبي ـ البيان

تمكن رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، من اجتياز الاختبارات النهائية لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري، بنجاح، وذلك في مركز «يوري غاغارين » لتدريب رواد الفضاء، بمدينة النجوم في موسكو.

واستمرت الاختبارات على مدار يومين، بدأت بتوجه الرواد لتحية المسؤولين من مركز التدريب، قبل اختيار سيناريوهات الاختبار، التي تكون في مظاريف مغلقة، يقوم كل رائد فضاء بسحب واحدة منها عشوائياً، واستمرت الاختبارات لأكثر من 6 ساعات يومياً، حيث يتم اختبار كل طاقم على حدة. وتضمنت الاختبارات محاكاة الطوارئ في محطة الفضاء ونظام الشحن الوظيفي (FGB)، ونظام إدارة البيانات، وغير ذلك.