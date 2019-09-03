محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضـايا الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتبادل سموهما ـــ خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي ـــ الأحاديث الأخوية الودية في عدد من القضايا والشؤون التي تهم الوطن والمواطن، خاصة ما يتعلق بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على تعزيز المكتسبات وتحقيق التطلعات نحو المستقبل المنشود، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين.