قائد شرطة رأس الخيمة يطلع على احتياجات المدارس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

زار اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مدرسة الوادي للتعليم الأساسي «الحلقة الأولى» بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد حيث كان في استقباله حصة حسن الخوار مديرة المدرسة.

وأكد النعيمي أن هذه الزيارة تأتي حرصاً من القيادة على تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات التعليمية وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 وبهدف تلمس احتياجات المدارس في ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشرطة المجتمعية في الجانب التوعوي وتثقيف الطلبة بما يساهم في الحفاظ على أمنهم وسلامتهم والوقوف على خطط الشرطة المجتمعية في هذا الجانب وتعزيز دورها في نشر التوعية بين الكوادر الإدارية والتعليمية وبين الطلبة على حد سواء عبر تكثيف المحاضرات والزيارات وتوزيع الكتيبات وغيرها من الفعاليات إلى جانب مشاركة الأبناء الطلبة فرحتهم بالعام الدراسي الجديد.

وبارك لإدارة المدرسة وطاقمها التعليمي انطلاقة العام الدراسي الجديد في الوقت الذي استمع فيه لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول سبل تسهيل عملية دخول وخروج الطلبة مع بداية ونهاية الدوام وصعودهم ونزولهم بشكل آمن من وإلى الحافلات.

وأوضح اللواء النعيمي أنه تم توجيه القادة العامين في شرطة رأس الخيمة ومديري الإدارات المعنية إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمدارس الإمارة على مدار العام الدراسي بالتنسيق مع المنطقة التعليمية لمتابعة الوقوف على احتياجاتها الشرطية وتكثيف تواجد الدوريات المرورية أمام المدارس وتوفير كافة الخدمات المطلوبة التي توثق العلاقة القائمة بين القيادة والمؤسسات التعليمية العاملة في الإمارة وتخدم الصالح العام والأبناء الطلبة.