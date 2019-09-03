حملة تنظيف ومكافحة آفات بالتزامن مع العودة للمدارس بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذ مركز أبوظبي لإدارة النفايات- «تدوير» حملة شاملة لتنظيف كل مدارس إمارة أبوظبي ومكافحة آفات الصحة العامة فيها، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

وشملت خطة عمل المركز تقديم أعمال النظافة العامة لكل المدارس في جميع مناطق إمارة أبوظبي ومنها كنس المواقف حول جميع المدارس الحكومية والخاصة قبل بدء العام الدراسي، والتأكد من توفير الحاويات اللازمة وتقديم متطلبات الفرز من المصدر وغسيل وتعقيم جميع الحاويات المخصصة للمدارس.

وقد خصص المركز لهذا الغرض 24 كناسة ميكانيكية و18 صهريج مياه إضافة إلى توفير 511 من العمالة والسائقين والمشرفين لخدمة 233 مدرسة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- «تدوير»: «تأتي هذه الحملة ضمن أولوياتنا لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد لتظهر المدرسة بمظهرها الحضاري والجمالي، فضلاً عن الحفاظ على سلامة الطلبة وتوفير أجواء صحية سليمة لهم».

وأضاف الكعبي: «إن جهود المركز لاستقبال العام الدراسي تعكس حرصه الدائم على أن يكون جزءاً من عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وذلك من خلال تسخير كل إمكاناتها وكوادرها لتهيئة البيئة المدرسية قبل عودة الطلاب إلى الصفوف بما يسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة لتحفيزهم على تحسين أدائهم فضلاً عن ضمان سير العملية التربوية دون عوائق».

كما قامت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة بـ«تدوير» بتنفيذ مكافحة لآفات الصحة العامة في المدارس الحكومية في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وتضمنت الحملة عمليات المسح الحشري لبؤر التوالد للذباب والبعوض والقوارض، وعمليات حجز الحيوانات السائبة والتي تشمل القطط والكلاب، والرش الوقائي لحاويات النفايات لمكافحة الذباب، والمعالجة الوقائية لفتحات تصريف مياه الأمطار لمكافحة البعوض، فضلاً عن معالجة فتحات تفتيش الصرف الصحي لمكافحة الصراصير الأمريكية والقوارض.

وبلغ عدد المدارس التي تم تنفيذ الحملة بها 338 مدرسة منها 136 في مدينة أبوظبي، 166 مدرسة في مدينة العين، و36 مدرسة في منطقة الظفرة. وقام المركز بتجهيز كل المعدات والأدوات لتنفيذ الحملة بلغ عددها 21 مركبة، فضلاً عن تخصيص 120 موظفاً.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتوفير بيئة تربوية صحية في المدارس الحكومية تقوم «تدوير» بتقديم العديد من الخدمات على مدار العام الدراسي، منها تقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة بصورة دورية ضمن خطط العمل الشهرية التي يتم اعتمادها بصورة شهرية لجميع المدارس الحكومية، وزيارة كل المواقع مرة واحدة شهرياً، تشمل عملية المسح الحشري ومكافحة جميع آفات الصحة العامة للمواقع من الداخل تشمل المكاتب، والمطابخ، والحمامات، وغرف الكهرباء.