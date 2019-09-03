علي المطوع: استراتيجية واضحة وإطار عمل

المصدر: دبي - البيان

أكد علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، أن رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل استراتيجية واضحة وإطار عمل شفافاً رسمته الرسائل.

وقال: «نحن في مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر نتعهد بالالتزام بها والسير عليها منهجاً لنا، لأن دعوة سموه الجميع للتواجد في الميدان مع الطلاب والأمهات والأرامل وكبار المواطنين، والتي تعكس رؤية قائد إنساني عرف دائماً طريق تحقيق الكرامة والسعادة والريادة لشعبه ووطنه وصار رمزاً ملهماً لها، هي في جوهر عملنا الإنساني والمجتمعي».