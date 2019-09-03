منصور العور: الرسائل تلخص نهج المصداقية والشفافية والعطاء

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن: «رسالة الموسم الجديد، التي وجهّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي بمثابة نبراس نهتدي به ونحن نخطو خطوات واثقة وسبّاقة على درب الريادة والتميز للوصول بالإمارات إلى مصاف الدول الأكثر تنافسية وتقدماً وسعادةً في العالم. وتلخص الرسائل نهج الإمارات القائم على المصداقية والشفافية والعطاء والعدالة والاحترام والعمل الجاد».