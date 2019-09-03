هزاع بن زايد: محمد بن راشد يشحذ الهمم في رسالة العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في رسالة الموسم الجديد، يشحذ الهمم ويطلق الطاقات.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الشيخ محمد بن راشد في رسالة الموسم الجديد، يشحذ الهمم ويطلق الطاقات، مؤكداً أن عجلة التنمية الإماراتية لا تتوقف عن المسير، وأن الذهاب الواثق إلى المستقبل يحتاج من الجميع المزيد من العمل والتخطيط والاستعداد، والأهم دوماً حضور الإمارات وسُمعتها وراحة المواطن وسعادته».