حمدان بن محمد يصدر قرارين بشأن مجلس إدارة «شؤون القُصّر» و«دبي للشباب»

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراري المجلس رقمي (18)، و(19)، لسنة 2019 بتعيين واستبدال عضو في مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، وعضو آخر في مجلس دبي للشباب.

ونصّ القرار رقم (18) لسنة 2019 على تعيين عبد الله سعيد باليوحة، عضواً في مجلس إدارة مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر، بدلاً من أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، والقرار رقم (19) لسنة 2019 على تعيين حمدة سيف بالجافلة، عضواً في مجلس دبي للشباب، بدلاً من سارة عبد الرحمن الأنصاري.

ويُعمل بالقرار رقم (18) من تاريخ صدوره، والقرار رقم (19) اعتباراً من 9 يوليو 2019، ويُنشران في الجريدة الرسمية.