بلدية الظفرة تنجز ممر مشاة ثلاثي الأبعاد بمدينة المرفأ

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذ قطاع خدمات المدن التابع لبلدية منطقة الظفرة بمدينة المرفأ عدداً من المبادرات والمشاريع الخدمية، حيث تم إنشاء ممر مشاة ثلاثي الأبعاد صمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف تخفيف وإبطاء سرعة السيارات والتقليل من العبور العشوائي للمشاة حفاظاً على سلامة الأرواح، واتباع أفضل الممارسات في السلامة المرورية للمحافظة على سلامة المشاة على الشاطئ.

كما تم إنشاء ممر لأصحاب الهمم وكبار المواطنين انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية تجاه هذه الفئة لتمكنهم من الوصول إلى أقرب نقطة للشاطئ بكل سهولة ويسر. ويستكمل القطاع إجراءات واحتياطات السلامة المرورية في 5 مجمعات ألعاب للأطفال بين الأحياء السكنية بالمدينة، وذلك باستخدام مطبات تخفيف السرعة، بالإضافة إلى إنشاء ممر للمشاة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية.