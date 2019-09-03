صندوق الفرج يوزّع 350 حقيبة مدرسية على أبناء نزلاء «الإصلاحيات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الفرج عن توزيع 350 حقيبة تضمّ كافة المُستلزمات المدرسية على أبناء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي العطاء.

وقال صقر ناصر لخريباني النعيمي، مدير عام صندوق الفرج: «مع بداية العام الدراسي الجديد يُسعدنا أن نتمكّن خلال عام التسامح من إدخال الفرح والسعادة على قلوب أبناء النزلاء، وتخفيف العبء عن كاهل عائلاتهم، وذلك بتعاون كريم مع مؤسسة دبي العطاء التي تعمل على تعزيز فرص حصول جميع الأطفال على التعليم السليم».

وأضاف قائلاً: «لقد حفل عام التسامح بالعديد من المُبادرات الهامة والإنجازات المُتميّزة، من خلال التعاون الكريم والدعم الخيّر للكثير من المؤسسات الوطنية والخاصة ورجال الأعمال في الدولة، والتي ساهمت وبشكل كبير في زرع البسمة على شفاه أبناء النزلاء، ونشر السعادة في بيوت عائلاتهم». من جانبه قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لـ «دبي العطاء»: نحن فخورون بتعاوننا مع صندوق الفرج من خلال مبادرة دبي العطاء، التطوع في الإمارات في دورتها «العودة إلى المدرسة».

وأكد: تأتي هذه المبادرة في إطار حرص دبي العطاء على تقديم يد المساعدة للأطفال من الأسر المتعففة، بما في ذلك أطفال نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد، إذ تزداد حاجة الكثير من الأطفال المحرومين للمستلزمات المدرسية الضرورية.

الجدير بالذكر أن صندوق الفرج، ووفقاً لاستراتيجيته في عام التسامح، قام بإطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت، وبشكل فعّال في تخفيف وطأة مُعاناة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم.